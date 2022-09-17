Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда с 2020 года женат на нотариусе Кристине, но в последнее время у пары дела не очень. Ведь с момента уезда жены Остапчука в Европу к подружкам в начале августа пара перестала появляться вместе и часто находится не только в разных городах, но и странах. После ведущий Слава Демин отметил, что у пары есть проблемы, но пока до развода не дошло.

"Знаю, что у пары есть определенные проблемы. Но пока до развода не доходит. Единственное, что известно, что Вова и Кристина сейчас не живут вместе. Какая именно причина — неизвестно, но говорят, что это произошло после того, как Владимир поехал в Канаду к своим детям", – сообщал Слава Демин.

А на новом фото в Инстаграм Владимир похвастался стильным образом в костюме-тройке, сделав селфи в лифте. Звезда стоял перед зеркалом и держал что-то в зубах, а пиджак перекинул через плечо.

Напомним, жена Остапчука, которая давно не виделась с мужем, заговорила о переезде в другую страну

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