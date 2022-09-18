Как пишет Politeka.net, Макс Барских известный украинский певец. Звезда осудил вторжение россии в Украину и вернулся домой, пойдя в военкомат. А на днях Барских отменил концерт в Баку, ведь Азербайджан сейчас воюет с Арменией, союзников путина, которых больше не может защищать россия, так как забрала свои войска из Армении, отправив на войну в Украину.

После этого фанаты в комментариях к последней публикации начали жестко критиковать Макса:

"А в Азербайджане нет места таким несправедливым людям как ты.А мы были за Украину против России...‼‼", "Азербайджан отменил концерт, а не он", "Агрессия против агрессора что ты мелешь? Слава Украине без таких как ты", "Такой нечестный человек, как вы, не может приехать в Азербайджан", "искренне жалко тех людей, которые не знают всей истории, да и истории в принципе, только необразованный человек будет нести такую чушь! Только агрессор будет поддерживать агрессора, не надо распространять дезинформацию, не зная всей правды!", "Стыд и срам! Азербайджан всячески оказывал гуманитарную помощь Украине!Помимо этого ,наши граждане добровольно оказывали помощь ,поддерживали и были рядом с украинцами ,проживающими в Азербайджане!А где была Армения тогда???Отвечу я, на стороне России!", "Поддержал тех, кто ср@л на посольство твоей страны, крушили и закидывали борщём, ходили по улицам с лозунгами стереть с лица вашу страну в руках с буквой Z, в то время когда наши граждане тысячами собирались у вашего посольства и отправляли всё необходимое в вашу страну, в то время когда наши соотечественники бесплатно раздавали еду, хлеб и одежду в вашей стране, чтобы ваши не голодали и не холодали", " Поддерживай Армению тогда,только не забудь что Армения отправляла своих летчиков, чтобы убить твой народ".

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