Популярная украинская певица Тина Кароль решила встретиться с маленьким украинским героем, которого запомнили после дневника о жизни в Мариуполе. 9-летний Егор, который под российскими обстрелами вел дневник в разрушенном Мариуполе, он встретился с певицей совсем недавно.
Как известно, Тина Кароль приобрела семье мальчика квартиру на западе Украины. Артистка встретилась и с бабушкой мальчика, а также дала ребенку парочку наставлений.
"Слышишь, ты теперь ответственный за всю семью! У тебя три девушки – мама, сестра, бабушка. Должен держать так вместе, в мужских руках", — посоветовала Тина мальчику.
«невероятная Тина; Спасибо Тине. Молодец; до слез!; Так искренне и душевно...по нашему по-украински 💔; очень сильно; Как это трогательно ❤️ Тина гордость 👏❤️; Трогательно, умничка🔥», - пишут в сети.
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Также Кароль представила небольшой отрывок из клипа на новую песню "Вільні. Нескорені". На новых кадрах звезда гордо позировала в костюмах известного украинского бренда Lever Couture, Dolce&Gabanna, которые
«Долгожданная премьера, наконец-то звучит мое детище, это особенно!» - говорит Тина под кадрами.
Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.