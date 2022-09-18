Тина Кароль, которая подарила квартиру мальчику из Мариуполя, смогла увидеться с ребенком лично и порадовала фанатов.

Популярная украинская певица Тина Кароль решила встретиться с маленьким украинским героем, которого запомнили после дневника о жизни в Мариуполе. 9-летний Егор, который под российскими обстрелами вел дневник в разрушенном Мариуполе, он встретился с певицей совсем недавно.

Как известно, Тина Кароль приобрела семье мальчика квартиру на западе Украины. Артистка встретилась и с бабушкой мальчика, а также дала ребенку парочку наставлений.

"Слышишь, ты теперь ответственный за всю семью! У тебя три девушки – мама, сестра, бабушка. Должен держать так вместе, в мужских руках", — посоветовала Тина мальчику.

«невероятная Тина; Спасибо Тине. Молодец; до слез!; Так искренне и душевно...по нашему по-украински 💔; очень сильно; Как это трогательно ❤️ Тина гордость 👏❤️; Трогательно, умничка🔥», - пишут в сети.

Также Кароль представила небольшой отрывок из клипа на новую песню "Вільні. Нескорені". На новых кадрах звезда гордо позировала в костюмах известного украинского бренда Lever Couture, Dolce&Gabanna, которые

«Долгожданная премьера, наконец-то звучит мое детище, это особенно!» - говорит Тина под кадрами.

Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.