Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица, которая прославилась благодаря "Х-Фактору", где презентовала авторскую песню "Свята". Теперь звезда известна не только в Украине, но и во всем мире, а клипы KAZKA набирают десятки и сотни миллионов просмотров. Звезда, как и другие знаменитости, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А на днях Зарицкая решилась показать своего нового парня.
Не забывает Александра и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда опубликовала селфи в наряде с эффектным вырезом.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Когда в Варшаве?", "Мы в Гдянске", "Прекрасно выглядишь", "Вау, какая", "Драйва вам и вашим слушателям", "Принцесса волшебная. Привет из Харькова", "Очень хотим на ваше выступление".
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Напомним, возвращение на экраны "Голосу країни", тренер шоу Зарицкая из KAZKA обратилась к украинцам
А еще Politeka сообщала, что Зарицкая из KAZKA показала, как изменился ее коллектив и заинтриговала новым концертом
Также Politeka писала, что солистка KAZKA Зарицкая дала концерт в укрытии, появились кадры