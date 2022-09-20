Шэрон Стоун решила вспомнить не о бурном прошлом, а о том, как выглядела ранее.

Как сообщает Politeka.net, голливудской актрисе Шэрон Стоун уже 63 года, она продолжает приводить фигуру в форму, занимается рисованием и успевает также посещать различные клубы для активного досуха. В том числе, Шэрон также начала интересоваться конными прогулками.

В этот раз артистка поделилась памятным кадром из прошлого. Она не стала говорить, сколько ей лет на этом фото, однако в сети многие подметили, что выглядит Шэрон очень изящно, как в прошлом, так и теперь.

С минимумом макияжа и с задорной улыбкой Стоун получила много комплиментов:

«Лицо 🔥; Чертовски великолепное выражение!😍; Потрясающе 😍; Великолепно ❤️; Очень красивая картинка; Безупречная красота😍; Самый лучший! Знаковый образ!; Моя любовь❤️; Блин 🔥; Великолепна, как всегда! 🤯🥰😍; Красивая Шэрон😍; Тогда и сейчас все то же самое .... Потрясающе; Такая классная❤; Как же вы красивая; Безумно красиво ❤️» - пишут в ответ в сети.

Ранее Шэрон подчеркнула в интервью, что после 45 лет «женщины становятся невидимыми» в мире, где правят эйджизм и сексизм.

«Я думаю, что, вероятно, могу говорить за вас и остальную часть женской планеты, когда я говорю, что предпринимаются огромные усилия, чтобы заставить нас не чувствовать себя свободными и чувствовать себя угнетенными. И я не согласна на это», — произносит она.

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