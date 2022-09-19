Украинцы в комментариях согласились с комментарием Евгения Клопотенко и писали, что мы не должны обращать внимание на новости из россии.

Как сообщает Politeka.net, российская певица Алла Пугачева резко отреагировала на травлю своего мужа Максима Галкина в рф. Она вступилась за мужа и написала, что ее тоже стоит зачислить в "ряды иноагентов". Помимо этого, певица впервые осудила войну рф против Украины, завуалированно назвав ее выполнением "иллюзорных целей".

Кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко в своем Instagram призал украинцев не обращать внимание на заявления российских артистов и не делать из них героев.

По его словам, украинцы ведут войну на всех фронтах, потому не нужно обращать внимание на заявление опозиции и либералов, главное сохранить и развивать свое.

"Реагировать позитивно на Пугачову - это как любить оливье. Означает цепляться и искать комфорт в своем прошлом. Нам не нужна поддержка и сочувствие россиян. Мы должны стать самодостаточными. Нам нужно беречь и развивать свое. Только так. Понимаю, что трудно. Но на фронте тоже не легко. А враг должен проиграть на всех фронтах", - пояснил свое мнение Евгений Клопотенко.

Украинцы в комментариях согласились с комментарием Евгения Клопотенко и писали, что мы не должны обращать внимание на новости из россии - "пусть сами розбираются со своим дерьмом".

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