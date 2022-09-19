Юморист Андрей Рыбак поделился фото, где был на "Холостячке" с Ксенией Мишиной, опубликовав его в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Андрей Рыбак - известный украинский юморист, который был участником шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Звезде удалось дойти до финала, но там главная героиня решила выбрать победителем Александра Эллерта, друга Андрея. Юморист после этого решил вернуться к подружке, с которой встречался до "Холостячки", а недавно пара сыграла свадьбу. Не забывает Андрей и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда решил поболтать с фанатами.

"Комуу и что еще показать?", - предложил игру Андрей.

"Прикольное фото с участниками "Холостячки", - написал фанат.

"Угадаете эпизод", - ответил звезда, показывая фото, где участники стояли возле туристического снаряжения у микроавтобуса.

Сообщалось, что Андрей показал, как провел время с женой в Одессе.

"Спасибо, Одесса! Пусть наш медовый месяц был не «месяц», но эмоций получили еще больше !

Мы все выдержим, и после победы мы еще придем к вам!", - написал звезда.

Напомним, Рыбак из "Холостячки" поразил редким кадром со своей мамой-красавицей

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