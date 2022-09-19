Актер развлекательного проекта "Дизель шоу" Егор Крутоголов объяснился, почему не пошел защищать свою Родину и в чем главная причина такого его решения. На множество интересных вопросов артист ответил в интервью радиоведущему Славе Демину на Youtube.

Егор Крутоголов поделился в интервью, что у него есть некие проблемы со здоровьем, однако какие именно - тот не стал уточнять.

"Я даже не знаю, где бы я пригодился, потому что вообще я не служил в армии. По состоянию здоровья я не прошел. Вообще я пацифист всю жизнь. Поэтому даже не хотел иметь собственное оружие. Все люди покупают, призывают и меня, но я не хочу, я против оружия, против всего, что убивает людей... Может быть, водителем был бы. Да, я нормальный водила", - рассказал Егор Крутоголов.

При этом артист добавил, что стрелять он умеет, но никогда не представлял, что сможет использовать эти навыки в жизни.

Стоит от метить, что "Дизель Шоу" – юмористическое концертное шоу от "Дизель Студио", телевизионная версия которого выходит на телеканале ICTV. Шоу являлось одним из самых рейтинговых телепродуктов на этом канале.

Напомним, Крутоголов из "Дизель шоу" удивил пророческими словами за день до войны.

Как Politeka сообщала, Крутоголов из "Дизель шоу" с красоткой-женой показали украинцам пример семейной жизни.

Также Politeka писала, Крутоголов из "Дизель шоу" признался, что больше не строит иллюзий относительно русских.