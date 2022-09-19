Актер и художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов не пошел служить в ряды ВСУ, но занимается волонтерством. При этом в семье актера есть военные. В частности, его братья защищают страну от российских оккупантов. Об этом он рассказал в интервью радиоведущему Славе Демину на Youtube.
Егор Крутоголов признался, что за одного меньше волнуется, ведь он сейчас во Львове, а вот за другого - больше. Брат Егора сейчас находится на передовой на Херсонском направлении, где и идут тяжелые бои с оккупантами.
"За одного меньше страшно, потому что он во Львове, а второй под Херсоном, за него постоянно страшно. Он в пехоте. Я хотел ему передать авто, но он сказал: "Мне не надо, здесь немного другое". Командир не позволил почему-то. Когда мы разговариваем с ним, то постоянно лупит так, что капец. Там все: и летает авиация, и артиллерия", — рассказал Егор Крутоголов.
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Кроме того, артст рассказал, что не проходил срочную службу и не защищает страну сейчас из-за проблем со здоровьем, однако какие именно - Егор Крутоголов не стал уточнять.
Напомним, Крутоголов из "Дизель шоу" удивил пророческими словами за день до войны.
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