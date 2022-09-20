В этот раз на своей странице в Instagram 26-летняя артистка сообщила, что впервые в жизни попробовала себя в качестве актрисы дубляжа и показала кадры из студии.

"Наконец-то я могу с вами поделиться!!! Я озвучила главного персонажа многосерийного мультфильма «Крошка КРО» 🥳 Спасибо "Квартал 95" за доверие❤️", - рассказывает Катя.

Никитина призналась, что ни мгновения не сомневалась в том, соглашаться ли на эту работу.

"Я очень люблю детей, вы это как никто знаете))) Когда мне предложили сделать что-то для малышей, не возникло ни одного вопроса.. сразу ДА!!! У меня много подписчиков с малышами, я надеюсь вашим ребятишкам понравится. Буду ждать ваших отзывов 😉", - добавила звезда.

Пока вышли только две серии мультсериала, а также состоялась премьера СКАЗОК от КроКро.

"Те сказки стоит послушать не только детям, думаю взрослым тоже понравится 😇", - подчеркнула Екатерина.

Поклонники в комментариях поддержали звезду "Женского квартала": "Моя ты зайка, я тебя поздравляю! Это так круто озвучить какого-нибудь героя 👏", "У вас прекрасный голос😍", "Поздравляю, очень круто получилось. Я даже успела посмотреть пару серий" .

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