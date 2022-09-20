Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". У знаменитости есть жена - нотариус Кристина, с которой он официально оформил отношения в 2020 году. Но сейчас пара довольно продолжительное время не появляется вместе. Телеведущий Слава Демин отмечал, что Владимир и Кристина живут отдельно, хотя до развода пока не доходит. А в этот раз жена Остапчука решила поделится фото в своем блоге, где позировала в коже и бандане.

"Обычно жизнь преподносит нам выбор каждый день, нужно просто протянуть руки тому, почему сердце доверяет, и идти вперед, не боясь.

Вот такое «мнение дня» сегодня от Kristygor! Всем присылаю немного тепла через экран", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Непревзойденные", "Очень стильная", "Крутезная", "Золотые слова", "200%, только вперед. Все что не делается - к лучшему", "Кристина, когда возвращаетесь?".

Напомним, жена Остапчука, которая давно не виделась с мужем, заговорила о переезде в другую страну

А еще Politeka сообщала, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе честно ответила, почему зачастила в Европу

Также Politeka писала, что жена Остапчука похвасталась, с кем провела вечер, пока муж в отъезде: пили вино и не только



