Певица Оля Полякова показала свою дочь, которая заселилась в общагу, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. У звезды есть двое дочерей - Маша и Алиса. Старшей дочери уже 17 лет и недавно стало известно, что Маша поступила учиться в лондонский ВУЗ. Известно, что дочь Поляковой пошла по стопам мамы и хочет стать певице. Оля решила на новых сторис в Инстаграм показать, какие условия в лондонской общаге, где будет жить Маша.

"Маруся в общаге", - написала Оля.

"Маруса, где ты живешь?", - спросила Полякова, обращаясь к дочери.

"А где я живу? Вот это вопросик", - ответила Маша матери.

После этого Оля показала небольшую комнату, где будет жить мама с отдельной ванной комнатой. А потом продемонстрировала общую кухню, которая рассчитана на шесть человек.

Сообщалось, что Оля рассказала о выступлении.

"Несмотря на попытку сорвать мое выступление со стороны нескольких фанатов пуйла, на концерте в израильском Ашдоде, я ощутила невероятную поддержку Украины от зрителей, от всего зала. Это было одно из лучших моих выступлений!

Спасибо, Израиль, спасибо, Ашдод! Около 5000 человек пришли в праздник города, на котором кроме меня выступили израильские артисты, итальянские и легендарная Сандра. Я говорю об Украине на каждом своем выступлении, несмотря на его формат. Всегда вижу в зале искреннюю поддержку нашего народа в каждой стране", - написала Оля.

Напомним, 17-летняя дочь Поляковой после длительного отсутствия внезапно объявилась

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