Внучка Ротару Соня Евдокименко, облачившись в обтягивающую одежду, похвасталась гибкостью во время домашней тренировки.

Как пишет Politeka.net, 21-летнняя Соня Евдокименко, внучка и тезка легендарной Софии Ротар нередко показывает, как занимается фитнесом и вдохновляет своих поклонников на поддержание здорового образа жизни.

Так, в своих stories девушка продемонстрировала несколько физических упражнений на гибкость.

Соня выполняла упражнения на коврике: выгнулась кошечкой и разогнулась обратно, упершись в пол ладонями высоко задирала ногу, а также демонстрировала высоки махи ногами и позы йоги.

Евдокименко отдала предпочтение спортивному топу, который она скомбинировала с леггинсами серого цвета.

«Мои дни в Нью-Йорке очень активные. Кроме того, что я много хожу, я включаю какую-то физическую активность в свое расписание – пилатес, танцы, езду на велосипеде и прочее», - рассказала внучка Ротару подписчикам своей страницы.

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