Как пишет Politeka.net, 21-летнняя Соня Евдокименко, внучка и тезка легендарной Софии Ротар нередко показывает, как занимается фитнесом и вдохновляет своих поклонников на поддержание здорового образа жизни.
Так, в своих stories девушка продемонстрировала несколько физических упражнений на гибкость.
Соня выполняла упражнения на коврике: выгнулась кошечкой и разогнулась обратно, упершись в пол ладонями высоко задирала ногу, а также демонстрировала высоки махи ногами и позы йоги.
Евдокименко отдала предпочтение спортивному топу, который она скомбинировала с леггинсами серого цвета.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Звезда "Евровидения" Руслана после отъезда в США резко обратилась к украинцам: "Сейчас не может быть..."
Вместо подъездов – пылающая дыра: россияне ударили по жилой многоэтажке
Пополнила подводный флот: ВСУ уничтожили загруженную техникой и рашистами баржу, у врага большие потери
"Какой позор!": популярный певец предал Украину и похвастался, как теперь будет радовать россиян
«Мои дни в Нью-Йорке очень активные. Кроме того, что я много хожу, я включаю какую-то физическую активность в свое расписание – пилатес, танцы, езду на велосипеде и прочее», - рассказала внучка Ротару подписчикам своей страницы.
Напомним, внучка Ротару в изящном наряде засветила свои пейзажи: известна реакции ее мамы
Как сообщала Politeka, внучка Ротару в мини-топике впечатлила видом на прогулке
Также Politeka сообщала, что внучка Ротару показала роскошное платье, с которым объездила весь мир