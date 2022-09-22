Как пишет Politeka.net, 26-летняя Екатерина Никитина, полюбившаяся украинцам благодаря своему чувству юмора и харизме, активно развивает свой Instagram, где делится с поклонниками новым контентом. Артистка рассказывает о своей повседневной жизни, делится кадрами различных фотосессий, а также показывает, как проходят ее тренировки, ведь она очень любит спорт.

Сейчас Екатерина Никитина, которая недавно нашла новую работу в качестве актрисы дубляжа показала, как готовится к съемкам.

Так, на этот раз артистка опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм, где продемонстрировала, как преображается в умелых руках визажиста.

Кадры сделаны до и после нанесения грима.

Результат очень порадовал саму Никитину, она покрутилась перед камерой, продемонстрировав свой невероятный макияж.

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