На своей странице в Instagram Григорий прокомментировал реакцию украинцев на обмен пленными, в рамках которого Украине удалось вернуть 215 защитников, в том числе 108 бойцов полка "Азов". По мнению ведущего, мы "лишь учимся радоваться за других".

"Но не прошло еще и часа после первых обращений героев и героинь, как началось… а почему освобождено только 10% процентов… почему возвращены не все… а как же другие пленные… за них забыли… они никому не нужны… ага… ого… мы так и думали… Люди добрые, я убежден, что каждый и каждая украинка мечтают, чтобы вернули всех, чтобы эта проклятая война как можно скорее закончилась, чтобы трагедии обходили каждую украинскую семью", - пишет Решетник.

Григорий также считает, что за постоянными переживаниями украинцы не привыкли испытывать счастье.

"Поэтому мы должны научиться радоваться за других, ценить даже малейшие свершения… жить, извиняюсь за банальность, в моменте, и верить. Потому что иногда создается впечатление, что мы уже привыкли к постоянным переживаниям, испытаниям и без критических эмоциональных перепадов, не испытываем счастья. А оно – в деталях, мелочах, совсем рядом, как и наша Победа!», — подчеркнул ведущий.

Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник откровенно рассказал о своем пути к успеху.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник поразил кадрами с сестрой и ее мужем-нардепом.