Катя Осадчая подчеркнула, что ей противно смотреть на все эти протесты, ведь они начали происходить лишь тогда, когда припекло у самих россиян.

Как сообщает Politeka.net, после объявления мобилизации молодежь в россии внезапно схватилась и отправилась на митинги. В сети появилось немало роликов из протестов, однако известная украинская телеведущая Катя Осадчая считает, что их показывать украинцам не нужно. Об этом она написала в Instagram.

Катя Осадчая подчеркнула, что ей противно смотреть на все эти протесты, ведь они начали происходить лишь тогда, когда припекло у самих россиян.

"Не буду перепостить жалкие марши и протесты. На болотах вышли кричать "нет войне" только когда их любимый руководитель решил к нам отправить на экскурсию. То есть раньше протестовать не было против чего? Фу… Противно. Низко. Не народ, а хлам", – жестко написала Осадчая.

Знаменитость подчеркнула, что россияне заняли достаточно лицемерную позицию, потому что не протестует против войны, а только против мобилизации.

"Та жалкая молодежь кричала "путина в окопы". То есть воевать надо, но не тем, кто вышел на протест, а тем, кто это придумал? Кто-то в той стране имеет ум? Какое-то сплошное дно. И без вариантов - будут усиливать производство больших пластиковых пакетов. То и заслуживают", - рассказала Катя Осадчая.

Напомним, что Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.

Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.