Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая вышла замуж за легендарного певца Виктора Павлика. У пары в прошлом году появился сын Михаил, которому недавно исполнился годик. А после начала войны Репяхова отправилась с ребенком в Израиль, где находилась долгое время. Но Катя уже успела приехать обратно в Украину и запустить свой магазин детской одежды. Не забывает Репяхова и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда опубликовала фото, где гуляла по Израилю.
"Воспоминания", - написала Катя.
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Сообщалось, что Репяхова показала свою сестру, которая на 13 лет старше нее.
"Все, что я имею сегодня, благодаря сестре. Именно она настояла на том, чтобы я получила образование в Киеве. Именно она помогала и помогает мне по жизни", - написала Катя, поздравляя родственницу с днем рождения.
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