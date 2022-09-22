Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова показала, как провела время в Израиле, поделившись фотографиями в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая вышла замуж за легендарного певца Виктора Павлика. У пары в прошлом году появился сын Михаил, которому недавно исполнился годик. А после начала войны Репяхова отправилась с ребенком в Израиль, где находилась долгое время. Но Катя уже успела приехать обратно в Украину и запустить свой магазин детской одежды. Не забывает Репяхова и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда опубликовала фото, где гуляла по Израилю.

"Воспоминания", - написала Катя.

Сообщалось, что Репяхова показала свою сестру, которая на 13 лет старше нее.

"Все, что я имею сегодня, благодаря сестре. Именно она настояла на том, чтобы я получила образование в Киеве. Именно она помогала и помогает мне по жизни", - написала Катя, поздравляя родственницу с днем рождения.

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