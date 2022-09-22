Певица Оля Полякова показала себя и рассказала о россиянах, которые набросились на нее.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддержала Украину в борьбе с оккупационными войсками. А после 24 февраля Оля отправилась на гастроли, где собирала деньги для Украины. Не забывает Полякова и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Оля поделилась кадрами, где рассказала о россиянах, которые набежали к ней в личку.

"Некоторые россияне мне пишут: "Что ты такая злобная, ты множишь ненависть, за что ты русских ненавидишь". Вы поживите как мы семь месяцев. Вы поскитайтесь с детьми по заграницам, мужа не видьте, думайте, где кусок хлеба взять. Походите в бомбоубежище, побегайте, поживите под бомбами, потеряйте родных, близких... Потеряйте дом, потеряйте свою привычную жизнь. Я посмотрю, какими вы добренькими будете", - сказала Оля Полякова.

После этого Полякова решила спросить, будет ли революция в россии из-за мобилизации будущих удобрений Украины, которую объявил президент путин.

Напомним, Полякова разразилась мощным посланием к русским мамашам, эмоциональное видео

А еще Politeka сообщала, что Полякова нашла способ, как уничтожить россиян, Ефросинина ее остановила

Также Politeka писала, что Полякова, оставшаяся без заработка, хотела продать мамину квартиру, чтобы открыть киоск