Накануне 26-летняя артистка похвасталась, что впервые в жизни попробовала себя в качестве актрисы дубляжа и озвучила главного персонажа многосерийного мультфильма "Крошка Кро".
В этот раз на своей странице в Instagram звезда студии "Квартал 95" рассказала, в этом году ей тоже впервые пришлось играть в футбол. Это произошло в рамках благотворительного матча, в котором принимали участие как настоящие спортсмены, так и команда представителей шоу-бизнеса.
"Первый опыт ФУТБОЛА в моей жизни⚽️Точный пас от Евгения Селезнева, не точный МОЙ прием, однако какой финт 🤣 Эмоции🔥Возможно скоро повторим😏 Однако с Дарио Срна на видео засветиться это тебе не хухри-мухры)", — написала Никитина под видео.
Поклонники в комментариях поддержали Екатерину, отметили ее искусный финт и шутят:
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
К известному блоггеру нагрянула СБУ, что известно: «Обижал волонтеров и требовал с них деньги»
Кравец из "Квартал 95" с новой прической поразила видом на встрече с фанами: "Эх, как же хочется..."
Мобилизация в рф: американские аналитики сказали, как она повлияет на ход войны и что изменится в ближайшее время
"Под угрозой": Ким предупредил, кто из украинцев получит повестки после нового заявления Путина
"Какой крутой финт!!! Тебе действительно под силу все, так держать✊",
"На видео можно отметить мастера по маникюру своего 😂 пожар 🔥",
"Так вот кого нашей сборной не хватило вчера",
"есть хоть что-то, что тебе не по зубам? 😆 Невероятная, девочка 💪",
"Под себя мяч технично убрала",
"Ничего себе зафинтила 👏",
"Смешно немного но все бывает в первый раз",
"Похоже, ты в прошлой жизни была футболисткой",
"Да ничего себе! Давай в профи🙃".
Напомним, 19-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" взбудоражила новым дерзким образом.
Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.
Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.