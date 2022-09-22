Актриса, звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина с другими знаменитостями и профессионалами вышла на футбольное поле.

Накануне 26-летняя артистка похвасталась, что впервые в жизни попробовала себя в качестве актрисы дубляжа и озвучила главного персонажа многосерийного мультфильма "Крошка Кро".

В этот раз на своей странице в Instagram звезда студии "Квартал 95" рассказала, в этом году ей тоже впервые пришлось играть в футбол. Это произошло в рамках благотворительного матча, в котором принимали участие как настоящие спортсмены, так и команда представителей шоу-бизнеса.

"Первый опыт ФУТБОЛА в моей жизни⚽️Точный пас от Евгения Селезнева, не точный МОЙ прием, однако какой финт 🤣 Эмоции🔥Возможно скоро повторим😏 Однако с Дарио Срна на видео засветиться это тебе не хухри-мухры)", — написала Никитина под видео.

Поклонники в комментариях поддержали Екатерину, отметили ее искусный финт и шутят:

"Какой крутой финт!!! Тебе действительно под силу все, так держать✊",

"На видео можно отметить мастера по маникюру своего 😂 пожар 🔥",

"Так вот кого нашей сборной не хватило вчера",

"есть хоть что-то, что тебе не по зубам? 😆 Невероятная, девочка 💪",

"Под себя мяч технично убрала",

"Ничего себе зафинтила 👏",

"Смешно немного но все бывает в первый раз",

"Похоже, ты в прошлой жизни была футболисткой",

"Да ничего себе! Давай в профи🙃".