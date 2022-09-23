Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин - известный украинский исполнитель, который победил на шоу "Голос. Діти", а также "Голос країни". Звезда женат на Иванне, которая старше него на несколько лет. У пары уже родился первенец - дочь Елизавета. Иванна, как и звездный муж, активно ведет блог в Инстаграм, где делится многим интересным. А в этот раз Сасанчина показала себя, удивив видом.
"Дышать больно. С утра все ок, а сейчас я просто умираю. Что это такое?", - написала Сасанчина, делясь ощущениями.
"Я что-то снова приболела. За две недели уже третий раз", - пожаловалась на еще одном сторис Иванна.
"Тест негативный", - отметила жена Романа дополнительно на стори.
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Сообщалось, что Иванна поделилась фото с ребенком.
"Это не супер качества, но хочу его оставить здесь! Я так ее люблю, хоть и тяжело, иногда и нервы сдают! Но смотрю на ее улыбку и все проходит, выдыхаю, и с новыми силами бегу играть. И все по кругу! просыпаемся, моемся, едим, играем, подстраиваемся под настроение друг друга и ложимся спать", - написала Иванна.
Напомним, жена победителя "Голос країни" Сасанчина растрогала кадрами с малышкой, которая нуждается в операции
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