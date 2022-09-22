Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря "Х-Фактору". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Николайчук рассказала о проблеме.

"Как по мне, то каждый украинец знает, что происходит. Каждый начинает свой день и заканчивает его новостями. Или кому-то станет легче, если перманентно снесут аккаунт медийного человека или он постоянно будет в теневом бане?", - начала звезда.

"У меня из-за двух страйков появилось желание удалить свой аккаунт, так как "Мета" не слышит украинцев и может спокойно снести ваш аккаунт, когда им захочется. Эта зависимость от социальных сетей раздражает. Что по сути, сколько бы денег, сил, времени вы не потратили на развитие аккаунту, вы им не владеете", - продолжила Аида.

"Но именно медийные люди помогают своими социальными сетями собирать деньги для тех кому необходимо, искать дом для животных и так далее. Так какая польза будет от того, что его снесут через посты о войне? Может все должно быть в меру?", - написала Николайчук, обращаясь к фанам.

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