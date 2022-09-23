Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская певица, которая называют самой богатой певицей, так как она замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Камалия через некоторое время после начала войны сообщила, что ее лошади погибли из-за действий оккупантов. А сама певица активно помогает украинцам через несколько своих фондов. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Камалия поделилась фото, хвастаясь организованной вечеринкой в стиле 90-х.

"Вы сделали меня счастливой

Снова почувствовала себя молодой на вечеринке 90-х. Спасибо, что собрала друзей, артистов ради высокой цели (собирали на «глаза» для наших ребят ВСУ)

В следующий раз встретимся очень скоро, уже в октябре!

Вспоминаем прошлое – защищаем будущее", - написала Камалия.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Подскажите, а когда именно в октябре состоится мероприятие, очень хочу посетить?", "Не всех узнаю, но Юрченко не хватает".

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