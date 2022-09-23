Назар Грабов рассказал, что он с братом пошел служить. Сейчас два брата находятся на фронте и защищают Родину.

Украинский танцор и актер Назар Грабар, работавший вместе с певицей Светланой Лободой, рассказал о своей службе в ВСУ. Там он находится вместе с братом. Об этом Назар Грабар рассказал в интервью ЖВЛ на YouTube.

Актер не сразу вступил в ряды ВСУ. После полномасштабного вторжения россии в Украину он уехал из Бучи на Запад, где жил в семейном доме жены своего брата. В это время оккупанты разрушали и грабили его дом.

На Западе Украины они помогали разгружать гуманитарные грузы, принимали беженцев и планировали возвращение в Киевскую область. Сразу по приезду в столицу Назар Грабар решил служить на передовой.

"На следующий день были в очереди в военкомат в семь утра. Брат ко мне подходит и говорит: "Не переживай, я тебя в обиду не дам". Он меня самого не пустит. Точно так же, как и я его не пущу", – поделился танцовщик.

С тех пор два брата защищают Украину на фронте. Назар Грабар воевал на передовой несколько месяцев подряд, пока его не отпустили на 10 дней домой. Скоро он снова отправится на передовую.

Напомним, что Лобода не могла публично осуждать действия рф, певица сделала признание.

Как сообщала Politeka, Лобода пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Также Politeka писала, что Лобода ответила на претензии, почему говорит на российском языке и не переходит на украинский.