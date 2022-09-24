Популярный украинский артист Андрей Данилко, более известный под сценическим именем Верка Сердючка, который сейчас со сценической мамой Инной Белоконь и своим музыкальным бэндом активно гастролирует по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины, поделился в Instagram необычным фото.

Как оказалось, перед концертом в столице Латвии Риге Андрей встретился с подругой Аллы Пугачевой – известной певицей Лаймой Вайкуле. Похоже, латвийская знаменитость тоже решила посетить благотворительный концерт Верки Сердючки в своей стране.

На фотографии Данилко еще не переоделся в свой сценический образ Верки Сердючки, а позирует в черном свитере, пиджаке, кепке и маске на подбородке. Вайкуле тоже выглядит, как обычный зритель, а не как знаменитость.

В подписи к публикации Данилко написал: "Встреча перед концертом… Laima. Riga, @wondersala_andrejsala, 17.09.2022". Поклонники тут же принялись обсуждать новое фото на странице артиста: "Дорогие и любимые лица. Пусть Господь сбережет и благословит во всем", "Лучшие, любимые. Какие же вы классные", "Супер!", "Две любимых суперзвезды. Спасибо Вам за Вас. Здоровья и мира!", "Обожаю вас обоих", "Андрей, отлично выглядите, это даже маской не скрыть", "Лучшие".

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