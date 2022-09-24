Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая прославилась благодаря шоу "Голос країни", где ее тренером стал Святослав Вакарчук. После проекта лидер "Океан Эльзы" продолжил сотрудничать с молодой исполнительницей и продюсировал некоторое время ее. Теперь Соловий узнаваемая артистка и даже стала членом жюри нацотбора на детское "Евровидение". Не забывает Соловий и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Кристина поделилась кадрами, где позировала в кружевном пеньюаре. Звезда сделала селфи, впечатляя видом.
"Ты вдохновляешь меня. Я буду стараться изо всех сил быть лучшей. Так хорошо для вас. я попробую...", - написала Кристина в сторис.
Сообщалось, что звезда прокомментировала свое назначение судьей.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
После бунта в Чечне мобилизацию остановили, какая сейчас ситуация в рф: "Кремль ведёт целенаправленное..."
"Дизель шоу" после бегства Писаренко и Никишина сделали номер о предателях Украины: "Теперь мы точно..."
ВСУ разгромили сразу несколько пунктов управления и складов оккупантов, первые подробности: "Подтверждено поражение..."
"Обожаю…": Данилко показал, как подруга Пугачевой пришла к нему на концерт, фото
"Я очень волновалась, когда @suspilne.eurovision сообщили, что вы избрали меня председателем жюри нацотбора Детского Евровидения. Настолько, что до последнего хотела отказаться, учитывая концерт в Кракове в день эфира", - написала Соловий.
Напомним, любимица Вакарчука Соловий удивила украинцев неожиданным дуэтом
А еще Politeka сообщала, что любимица Вакарчука Соловий удивила кадром в компании известного музыканта
Также Politeka писала, что любимица Вакарчука Соловий влезла в школьную форму, поразив своей хрупкостью