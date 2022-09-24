Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая прославилась благодаря шоу "Голос країни", где ее тренером стал Святослав Вакарчук. После проекта лидер "Океан Эльзы" продолжил сотрудничать с молодой исполнительницей и продюсировал некоторое время ее. Теперь Соловий узнаваемая артистка и даже стала членом жюри нацотбора на детское "Евровидение". Не забывает Соловий и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Кристина поделилась кадрами, где позировала в кружевном пеньюаре. Звезда сделала селфи, впечатляя видом.

"Ты вдохновляешь меня. Я буду стараться изо всех сил быть лучшей. Так хорошо для вас. я попробую...", - написала Кристина в сторис.

Сообщалось, что звезда прокомментировала свое назначение судьей.

"Я очень волновалась, когда @suspilne.eurovision сообщили, что вы избрали меня председателем жюри нацотбора Детского Евровидения. Настолько, что до последнего хотела отказаться, учитывая концерт в Кракове в день эфира", - написала Соловий.

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