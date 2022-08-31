Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая стала известна благодаря проекту "Голос країни", где была в команде Святослава Вакарчука. Звезда и после проекта работал с молодой певицей. Теперь Кристина довольно успешная артистка и активно ведет Инстаграм, где не только делится своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз звезда решила поделился фото, где позировала в мини-шортиках. Как можно понять, Кристина решила сделать мини-отпуск в Карпатах.

"Три дня в Карпатах - силу огромную дают. И в Херсоне ВСУ хорошо жгут мосты и, сами знаете кого, бьют", - написала Соловий.

"Возвращаюсь к делам вдохновенная и непобедимая. Защищаем Украину на своем фронте каждый!", - добавила звезда.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Класс, я тоже вчера была в Карпатах", "Самая лучшая", "Ты забавная", "Привет из Турции. Слава Украине. Приезжай в Стамбул, красотка".

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