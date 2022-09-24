Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - успешная украинская певица, которая стала известной благодаря "Х-Фактору", где исполнила свой хит "Свята", впечатлив даже Настю Каменских. После этого с группой KAZKA звезда выпустила несколько альбомов, прославившись не только на всю Украину, но и мир.

А в прошлом году Александра решила пойти на шоу "Танці з зірками", где ей удалось занять пятое место. После проекта звезда призналась, что за время тренировок на танцполе ей удалось скинуть 20 кг и она решила на этом не останавливаться. Не бросает Александра тренировки и сейчас, показав на новом сторис в Инстаграм, как бегает.

"Грех не пробежаться с такой погодкой", - написала Зарицкая и отметила, что сейчас у нее 26 градусов тепла.

На следующем сторис Александра уже бежала по набережной. Как можно понять, звезда сейчас находится на Кипре.

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