Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны осталась в Киеве и помогала на волонтерской кухне, продолжает заниматься поддержкой украинцев. Даша также снимает различные шоу и делится полезной информацией в Инстаграм.

Нередко артистка комментирует ситуацию в стране. Недавно в Украину вернулись наши защитники из плена, у всех них крайне плохое состояние здоровье, проблемы с полученными травмами - им не оказывали лечения, фактически морили голодом и пытали.

Некоторые кадры поразили весь мир, уераинцы собирали средства в поддержку защитников, чтобы помочь им с операциями. Даша не могла не высказаться:

«Русские фолловеры – это для вас. Ни*уя мы не братский народ! В черном пакете я видела таких братьев!

Вот украинский солдат после русского плена. И вот русский солдат, которого якобы избивали и не давали есть после украинского плена» - высказалась Даша.

Также в своем Instagram звезда опубликовала ролик, в котором показала, как стала участницей еще одной инициативы.

"Я оставлю это здесь, чтобы вы все иногда только представили, как было бы без тех, кто делает добрые дела именно в физическом смысле! Это не упрек интернет-войскам. Но многим из нас надо унять свое эго. Идти и помогать!", - рассказала звезда в подписи к видео.

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