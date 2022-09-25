Так, у себя в Instagram-аккаунте Кристина сообщила две замечательные новости, касающиеся украинских военных, которых освободили из плена на днях.

Военный медик Марьяна Мамонова , которая 21 сентября была освобождена из российского плена на последних сроках беременности, родила ребенка. Девочка появилась на свет ранним утром 25 сентября.

«Господи, слезы радости, что успели и ребенок родился таки в Украине 😭»,- отметила жена Решетника.

Также Кристина не обошла вниманием еще одно замечательное событие.

«Командир роты «Азова» по возвращении из плена сразу сделал предложение руки и сердца своей любимой девушке», - рассказала Решетник и показала кадры, как это произошло.

Женщина пожелала счастья молодым и здоровья новорожденной украиночке.

«Пусть только слезы радости будут у всех на виду) Любовь, добро и жизнь всегда побеждает», - отметила она.

В комментариях под постом Кристины Решетник украинцы пожелали побольше таких новостей, и чтобы все наши защитники вернулись из пленами живыми.

«Снова плачу!!!❤️😢 Слезы боли и радости уже в таком крепком коктейле за эти дни!!!!»,

«Побольше бы таких новостей 😍, и чтобы все вернулись из плена и наступил мир на нашей земле 🙏🏻💙💛», - пишут в сети.

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