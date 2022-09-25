Ведущий программы "Холостяк" и "Україна має талант" Григорий Решетник несмотря на плотный график находит время, чтобы провести с детьми.

Как пишет Politeka.net, ведущий «Холостяка» и «Холостячки» Григорий Решетник со своей женой Кристиной - многодетные родители. Пара воспитывает троих маленьких сыновей. Телеведущий часто публикует в сети кадры, где он позирует с детьми. Такие публикации вызывают большое любопытство у многотысячной аудитории многодетного отца.

Недавно на личной странице в Instagram Гриша показал умилительное видео со своим младшим сыном Александром.

Малыш уснул прямо на животе телеведущего. Решетник приобнял мальчика, а потом приложил палец к губам, означающий тишина.

«Мое счастье», - подписал кадры ведущий.

Пользователи сети с восторгом откликнулись на увиденное.

"Гришааа,☺☺☺ это так мило😍😍😍😍😍 Абажаю Ваших деток💚💚💚",

" Ууу…как мыло 🥹У меня маленький тоже так обожает спать на муже 😉 Чувствуют тепло и любовь 🤍!!!",

"Очень мило",

"Класс ми-ми, как душевно",

"Вы чудесный отец",

" Сашуня такой сладенький😍Очень милое и трогательное видео😊Деньга вы замечательный, любящий отец!"

"Класс! Дети это действительно счастье, наслаждайтесь моментом, потому что они так быстро растут",

"Маленький красачик", - пишут в сети.

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой после трагедии в Киеве обратились к украинцам.

Как сообщала Politeka, "располневшая" жена ведущего "Холостяка" Решетника поразила фигурой.

Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник отправился за женой в спортзал, устроив жаркую тренировку.