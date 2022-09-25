Как пишет Politeka.net, ведущий «Холостяка» и «Холостячки» Григорий Решетник со своей женой Кристиной - многодетные родители. Пара воспитывает троих маленьких сыновей. Телеведущий часто публикует в сети кадры, где он позирует с детьми. Такие публикации вызывают большое любопытство у многотысячной аудитории многодетного отца.
Недавно на личной странице в Instagram Гриша показал умилительное видео со своим младшим сыном Александром.
Малыш уснул прямо на животе телеведущего. Решетник приобнял мальчика, а потом приложил палец к губам, означающий тишина.
«Мое счастье», - подписал кадры ведущий.
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Пользователи сети с восторгом откликнулись на увиденное.
"Гришааа,☺☺☺ это так мило😍😍😍😍😍 Абажаю Ваших деток💚💚💚",
" Ууу…как мыло 🥹У меня маленький тоже так обожает спать на муже 😉 Чувствуют тепло и любовь 🤍!!!",
"Очень мило",
"Класс ми-ми, как душевно",
"Вы чудесный отец",
" Сашуня такой сладенький😍Очень милое и трогательное видео😊Деньга вы замечательный, любящий отец!"
"Класс! Дети это действительно счастье, наслаждайтесь моментом, потому что они так быстро растут",
"Маленький красачик", - пишут в сети.
Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой после трагедии в Киеве обратились к украинцам.
Как сообщала Politeka, "располневшая" жена ведущего "Холостяка" Решетника поразила фигурой.
Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник отправился за женой в спортзал, устроив жаркую тренировку.