Катя Осадчая пояснила, что потому в Грузии и других странах лучше говорить на украинском между собой, чтобы местные поняли - вы из Украины.

Как сообщает Politeka.net, с начала войны в Украине Грузия приютила более 60 тысяч украинских беженцев. Все больше грузин отказывают в обслуживании российскоязычным, потому так важно даже в Грузии разговаривать на украинском языке. Об этом заявила известная украинская телеведущая Катя Осадчая в Instagram.

Местные, мягко говоря, не рады наплыву россиян в Грузию. Во-первых, слишком свежие в памяти события августа 2008 года. Во-вторых, россияне часто ведут себя свысока и даже нагло, что гордым грузинам категорически не нравится. В третьих - обычные грузины поддерживают украинцев из-за вторжения рф. В связи с этим грузины относятся к русскоязычным без обычного радушия и гостеприимства.

Катя Осадчая пояснила, что потому в Грузии и других странах лучше говорить на украинском между собой, чтобы местные поняли - вы из Украины.

"Пожалуйста, говорите на украинском языке. Знаю, что некоторым - это очень трудно, но для нашей идентификации, особенно за границей - это чрезвычайно важно. Представте, что вас путают с россиянами, смотрят, как на оккупантов и проклинают", - добавила Катерина Осадчая.

Напомним, что Катерина Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Катерина Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.

Также Politeka писала, что Катерина Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.