Напомним, у актера и победителя "Танцев со звездами" Логая двое сыновей. Младшего, которого он воспитывает с женой Евгенией, зовут Лев. А старшего, о котором одно время мало кто знал, зовут Герман.
С мамой Германа – Оксаной – Артур Логай познакомился в 2014 году во время съемок в популярном телешоу Х-Фактор. Пара решила жить вместе, но жениться не планировала. Вскоре у них родился сын.
И хотя с его матерью у Логая не сложились отношения, актер очень любит своего мальчика.
Актер однажды рассказывал об условии, которое поставил будущей жене.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
В рф стрельбу устроили прямо в военкомате, появилось видео и детали ЧП: "Никто не будет воевать"
"Мисс Украина Вселенная" Неплях взбудоражила новыми фото и повторила за Саниной из The Hardkiss
Дочь Оли Поляковой кардинально сменила имидж после переезда в Лондон: кадры перевоплощения
"Такая боль": оборвалась жизнь легендарного украинца, мужеством которого восхищались
"Когда только в отношения входили, я сказал, что никогда ни одна женщина не встанет поперек моих отношений с сыном. Если женщина, с которой я хочу общаться, только заикнется о том, что слишком много я ему внимания уделяю, то я скажу, вот твой чемодан, я увезу тебя, куда ты скажешь", - говорил Логай в одном из своих интервью.
Сейчас мальчик находится не в Украине. Логай рассказал в интервью ЖВЛ, что после 24 февраля Герман вместе со своей мамой уехал в Турцию.
«С малым мы созваниваемся. А он такой: "Я занят". Я говорю: «Я соскучился», а он «Я тоже! Пока!», – с улыбкой рассказал Логай.
Осенью мальчик пошел в первый класс, но повести сына на его первую школьную линейку Артур, конечно, не мог.
«Главное, что он в безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы он был здесь и учился здесь. Мне бы хотелось одного в садик возить, другого в школу», – признается Артур Логай.
Актер верит, что скоро сможет обнять своего сына и растить обоих детей под мирным украинским небом.
Напомним, родные Логая оказались в оккупации.
Также сообщалось, что украинский ведущий Анатолий Анатолич попал в беду во Франции и рассказал о пережитом.
Кроме того, Politeka.net писала, что звезда "Квартал 95" Юрий Великий посвятил свою новую пародию куму Путина – Виктору Медведчуку. В Сети ее восприняли с восторгом.