Украинский актер и звезда сериала «Моя любимая Страшко» Артур Логай очень соскучился по сыну, который теперь в полутора тысячах километрах от него.

Напомним, у актера и победителя "Танцев со звездами" Логая двое сыновей. Младшего, которого он воспитывает с женой Евгенией, зовут Лев. А старшего, о котором одно время мало кто знал, зовут Герман.

С мамой Германа – Оксаной – Артур Логай познакомился в 2014 году во время съемок в популярном телешоу Х-Фактор. Пара решила жить вместе, но жениться не планировала. Вскоре у них родился сын.

И хотя с его матерью у Логая не сложились отношения, актер очень любит своего мальчика.

Актер однажды рассказывал об условии, которое поставил будущей жене.

"Когда только в отношения входили, я сказал, что никогда ни одна женщина не встанет поперек моих отношений с сыном. Если женщина, с которой я хочу общаться, только заикнется о том, что слишком много я ему внимания уделяю, то я скажу, вот твой чемодан, я увезу тебя, куда ты скажешь", - говорил Логай в одном из своих интервью.

Сейчас мальчик находится не в Украине. Логай рассказал в интервью ЖВЛ, что после 24 февраля Герман вместе со своей мамой уехал в Турцию.

«С малым мы созваниваемся. А он такой: "Я занят". Я говорю: «Я соскучился», а он «Я тоже! Пока!», – с улыбкой рассказал Логай.

Осенью мальчик пошел в первый класс, но повести сына на его первую школьную линейку Артур, конечно, не мог.

«Главное, что он в безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы он был здесь и учился здесь. Мне бы хотелось одного в садик возить, другого в школу», – признается Артур Логай.

Актер верит, что скоро сможет обнять своего сына и растить обоих детей под мирным украинским небом.

Напомним, родные Логая оказались в оккупации.

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