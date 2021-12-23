Артур Логай став гостем програми "Слава+". Знаменитість розповів ведучому Славі Дьоміну про те, як йдуть його сімейні справи, враховуючи пікантну подробицю, що у нього є позашлюбний син.

Шість років тому актор познайомився з дівчиною на ім'я Оксана на одному з телевізійних проектів, де вона працювала. Події швидко розвивалися і вони стали жити разом, але не збиралися одружуватися. При цьому дівчина завагітніла і вирішила залишити дитину. Хлопчика назвали Германом. І хоч з його матір'ю у Логая не склалися стосунки, свого сина він дуже любить.

У 2018 році Логай одружився на своїй колезі Євгенії Павленко, у подружжя також народився син - Леву вже два роки.

Колишня дівчина Логая та мати його первістка присутня в сімейному чаті. Зрозуміло, що Дьомін поцікавився в актора, чи не ревнує його Євгенія.

За словами Артура, про те, що у нього є син, він сказав майбутній дружині ще до початку серйозних відносин.

"Галочка була поставлена, вона знає... Потім, коли у нас вже починалися відносини... жінка починає розуміти: а йому треба зараз кудись поїхати, є ще хтось, хто завжди буде претендувати на час, увагу, любов, на все. Для неї це було в новинку. Мені про це вона ніколи не говорила. Але зрозуміло, що, напевно, для неї це було дивним, ревностно або неревностно, я не знаю", - поділився Логай.

Також актор розповів про умову, яку поставив майбутній дружині.

"Коли тільки у відносини входили, я сказав, що ніколи жодна жінка не встане поперек моїх відносин з сином. Якщо жінка, з якою я хочу мати стосунки, тільки заїкнеться про те, що занадто багато я йому уваги приділяю, то я скажу, ось твій чемодан, я відвезу тебе, куди ти скажеш", - Логай був категоричний.

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