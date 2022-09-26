На своих страницах в Instagram Григорий и его супруга Кристина поделились кадрами семейства в полном сборе. Звездные супруги решили показать своим детям и родителям результат работы ВСУ – выставку уничтоженной российской техники на Михайловской площади.

"Это мы уже видели ее много раз… и впервые приехали в Киев с Грешей еще в апреле, когда как раз открыли Житомирскую трассу, поэтому мы такой техники видели множество и это - ужасное зрелище. Каждый раз восхищаемся силой нашей армии, наших людей, которые уже столько времени выжигают русскую нечисть с нашей земли! И главная задача каждой украинской семьи - чтобы наши дети, чтобы последующие поколения, не забыли о том, что сейчас происходит!!! Это очень важно!!!", — рассказала жена телеведущего.

На прогулку Решетники взяли с собой всех троих сыновей – Дмитрия, Ивана и маленького Сашу. Их очень поразило увиденное.

"Сыновья под впечатлением. Наши дети должны знать правду, чтобы в будущем никто не смог манипулировать ими и извращать исторические факты. Братья Решетники гордятся, что они украинцы! И я убежден - так будет всегда", - подчеркнул Григорий.

Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник откровенно рассказал о своем пути к успеху.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник поразил кадрами с сестрой и ее мужем-нардепом.