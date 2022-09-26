На своих страницах в Instagram Григорий и его супруга Кристина поделились кадрами семейства в полном сборе. Звездные супруги решили показать своим детям и родителям результат работы ВСУ – выставку уничтоженной российской техники на Михайловской площади.
"Это мы уже видели ее много раз… и впервые приехали в Киев с Грешей еще в апреле, когда как раз открыли Житомирскую трассу, поэтому мы такой техники видели множество и это - ужасное зрелище. Каждый раз восхищаемся силой нашей армии, наших людей, которые уже столько времени выжигают русскую нечисть с нашей земли! И главная задача каждой украинской семьи - чтобы наши дети, чтобы последующие поколения, не забыли о том, что сейчас происходит!!! Это очень важно!!!", — рассказала жена телеведущего.
На прогулку Решетники взяли с собой всех троих сыновей – Дмитрия, Ивана и маленького Сашу. Их очень поразило увиденное.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Стрельба в российской школе, много жертв и пострадавших, дети выпрыгивали из окон: кадры с места
В рф стрельбу устроили прямо в военкомате, появилось видео и детали ЧП: "Никто не будет воевать"
Идет эвакуация населения: на Одесчине небо стало красным от пожара, что известно на данный момент
Беда случилась с женой "Холостяка" Добрынина, звезда решилась показать лицо: "Нормально так..."
"Сыновья под впечатлением. Наши дети должны знать правду, чтобы в будущем никто не смог манипулировать ими и извращать исторические факты. Братья Решетники гордятся, что они украинцы! И я убежден - так будет всегда", - подчеркнул Григорий.
Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник откровенно рассказал о своем пути к успеху.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник поразил кадрами с сестрой и ее мужем-нардепом.