Как сообщает Politeka.net, украинская ведущая Елена-Кристина Лебедь впервые встретилась с мамой, которая с начала полномасштабного вторжения оставалась в оккупированном российскими захватчиками Херсоне. Спустя 7 месяцев войны женщине все-таки удалось выехать.

Об этом рассказала Лебедь в своем Instagram и показала трогательное фото первой от начала полномасштабной войны встречи.

Она показала трогательные кадры долгожданной встречи с самым родным человеком. Снимок был сделан в Запорожье, куда мама Елены эвакуировалась. На фото Лебедь прижимает ладони к окну автобуса, откуда ее улыбкой встречает лицо мамы.

"МАМА! Конец 7-месячной оккупации!" – поделилась эмоциями ведущая Елена-Кристина Лебедь.

Отметим, не только мама Елены-Кристины Лебедь оказалась под оккупацией. Сестра знаменитости с племянницей тоже была в Херсоне. Впрочем, женщине удалось скрыться оттуда.

"Сестра с ребенком уехали из оккупированного города. Без зеленых коридоров. Под обстрелами. 13 часов тишины от них. А сейчас поступило сообщение, что доехали", — написала в апреле Лебедь.

Напомним, что Елена-Кристина Лебедь показалась после «пластики», задрав кофту перед незнакомцем.

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