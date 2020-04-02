29-річна українська телеведуча Елена-Крістіна Лебідь, напевно, посивіла від страху, а разом з нею і численні шанувальники, подивившись відео, як її розіграв коханий Павло Розенко, екс-віце-прем'єр України

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала моторошні кадри у своєму мікроблозі в Instagram і повну версію на YouTube (щоб подивитися, проскрольте вниз). Лебідь не соромиться проявляти свої почуття до нареченого на публіці, а також любить показувати їхні витівки. Ведуча відрізняється відмінним почуттям гумору, що, мабуть, передалося і її коханому, який вирішив незвичайним способом пожартувати над нею, завчасно заховавши таємну камеру.

"Шок і трепет😱😱😱 От не треба мені було розслаблятися 1 квітня!! ОТ НЕ ТРЕБА😂", - підписала кадри Лебідь.

Ситуація відбувалася на кухні. Олена-Крістіна в домашньому смугастому халаті і шкарпетках, нічого не відаючи про приховану камеру, присіла навпочіпки і щось шукала в одній з шафок, коли непомітно до неї підкрався величезний "павук". Дівчина скрикнула і моментально встрибнула на стільницю. Зрештою, правда розкрилася, це виявилася моторошна іграшка і лише розіграш.

Користувачі бурхливо обговорюють ролик:

"Жесть😱😨😨 Але смішно😂"

"У Кріс хороша реакція 🙈🤣"

"Розіграш удався😂😂😂я б його сковорідкою стукнула😂"

"А якби застрибнула на гарячу плиту? Смішно дивитися, але я не люблю такі розіграші, фінал може бути травматичний"

"🤣 я б всралась!"

Раніше ми повідомляли, Лебідь і Розенка зняли в пікантний момент прямо в супермаркеті. Парочка цілувалася, незважаючи на захисні маски на обличчях. Втіхи красенів викликали фурор.

"Каааак? Де ви взяли маски? Надлюди... "; "Оой, дуже мило. Карантин або не карантин-любов за розкладом! ❤️"; "Лаффки-чмаффки❤️", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що Елена-Крістіна Лебідь показала, що діється в Києві в розпал карантину: "Маска де?".

Як повідомляла Politeka, наречена Розенко влаштувала зухвалі розваги з подругою на вулиці, наплювавши на карантин: "Що ж ти робиш?".