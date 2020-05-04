Відома українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, наречена колишнього віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка, показала і розповіла про те, що з нею сталося

На кадрах Христина сиділа в автомобілі у футболці в смужку. Але обличчя її було дуже брудним, настільки, що природного кольору обличчя. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Спочатку гортай. Потім тисни YouTube-посилання в шапці профілю", - написала в Instagram Лебідь.

В ютубі Христина опублікувала ролик, де вона обшучивала те, що з нею сталося, а потім на всякий випадок випала глядачам, що вона ведуча "Аферистів в мережах", а не "чупокабра", як могли подумати користувачі в мережі.

Користувачі активно почали обговорювати, що ж у Олени сталося і обшучивать цю тему:

"Ну як-то занадто красива для чупакабри", "Така кумедна, просто найкраща, дуже чекаю на нові випуски", "Дуже схожа на грінч, дуже милого, чорного грінч", "Аферист на шашлики покликав і вугілля висипав на Кріс".

Повідомлялося, що 29-річна теледіва Олена-Крістіна Лебідь розважається як може на карантині.

Так, на цей раз зірка "Аферисти в мережі" розмістила спільне зі своїм коханим фото, на якому вони позують на тлі вертольота. Знаменитість нехтує карантином і виходить на вулицю без захисної маски. Також можна помітити, що Христина з Павлом Розенком одягнені дуже по-літньому. Ведуча позує в сонцезахисних окулярах, тонкої блузці і своїх улюблених джинсах.

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