Оказалось, что вопросов у фанатов знаменитости накопилось немало и касались они разнообразных сторон жизни Оли Цибульской.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская, которая осталась в Украине и активно дает благотворительные концерты, решилась на смелый шаг и пообещала своим подписчикам в Instagram честно ответить на любой их вопрос.

Оказалось, что вопросов у фанатов знаменитости накопилось немало и касались они разнообразных сторон ее жизни.

Основной интерес представляли тема стиля и секретов красоты, которыми пользуется знаменитость. Пользователи сети заметили, что певица часто носит на голове платок, который умеет стильно завязывать. Как призналась Оля Цибульская, она не помнит времени, когда его не носила.

"Сколько себя помню - она на мне. Так завязывали платок мои прабабушка и бабушка на Полесье. Я хустки всегда носила в холодную пору вместо шапки. Гламурные девочки говорили, что я ку-ку. А мне так уютно", - рассказала артистка.

Кроме того, пользователям сети было интерсно узнать, какую часть своего тела певица любит больше, а какая ей совсем не нравится. Оля Цибульская заметила, что в ее годы нужно научиться принимать себя любой.

"Я считаю, что в 36 лет достаточно искать в себе недостатки и есть этим свои мозги. Пора уже принять и полюбить ту, что в зеркале", - отметила певица.

Напомним, что Цибульская покорила зажигательными танцами своих родителей через боль.

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская прошлась по Бузовой, Лазареву и другим российским звездам.

Также Politeka писала, что Цибульская честно рассказала, как ее накрывает.