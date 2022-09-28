Оля Цибульская решилась на смелый шаг и пообещала своим подписчикам в Instagram честно ответить на любой их вопрос.

Как сообщает Politeka.net, травля в школе – сложная и тяжелая тема. Многие знают это явление под названием "буллинг". В современных школах более 10% учеников подвергаются буллингу ежедневно. Дети могут быть очень жестоки по отношению к своим сверстникам. Но особенно ярко это проявляется в подростковом возрасте.

Этой сложной темы коснулась украинская певица Оля Цибульская и дала несколько советов на странице в Instagram тем, кто подвергается буллингу.

Певица Оля Цибульская посоветовала в первую очередь - не молчать, а рассказать о травле взрослым (родителям или учителям). Ведь эмоциональное состояние очень важно, нельзя доводить себя до крайности, а молчание лишь развяжет руки агрессору и обидчику.

Кроме того, артистка отметила, что нужно искать своих людей, которые разделяют общие интересы и хобби, интересуются жизнью и светятся счастьем.

"Классные люди, которые на самом деле крутые, никогда не будут заниматься буллингом и кого-то унижать. Кучка засранцев не должна загонять тебя в угол... Будь счастливым и враги этого не переживут", - добавила Оля Цибульская.

Напомним, что Оля Цибульская неожиданно призналась, почему гламурные девочки называли ее "ку-ку".

Как сообщала Politeka, Оля Цибульская обратилась к украинцам, огорошив решением, которое далось ей нелегко.

Также Politeka писала, что кума Дзидзьо Оля Цибульская огорошила видом с мамой в ванной.