Виявилося, що питань у фанатів знаменитості накопичилося чимало і стосувалися вони різноманітних сторін життя Олі Цибульської.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська, яка залишилася в Україні та активно дає благодійні концерти, зважилася на сміливий крок та пообіцяла своїм підписникам у Instagram чесно відповісти на будь-яке їхнє запитання.

Виявилося, що питань у фанатів знаменитості накопичилося чимало і стосувалися різноманітних сторін її життя.

Основний інтерес представляли тема стилю та секретів краси, якими користується знаменитість. Користувачі мережі помітили, що співачка часто носить на голові хустку, яку вміє стильно зав'язувати. Як зізналася Оля Цибульська, вона не пам'ятає часу, коли її не носила.

"Скільки пам'ятаю себе - вона на мені. Так зав'язували хустку мої прабабуся і бабуся на Поліссі. Я платки завжди носила в холодну пору замість шапки. Гламурні дівчатка говорили, що я ку-ку. А мені так затишно", - розповіла артистка.

Крім того, користувачам мережі було цікаво дізнатися, яку частину свого тіла співачка любить більше, а яка їй зовсім не подобається. Оля Цибульська зауважила, що в її роки треба навчитися приймати себе будь-якою.

"Я вважаю, що в 36 років достатньо шукати в собі недоліки і їсти цим свої мізки. Настав час вже прийняти і полюбити ту, що в дзеркалі", - зазначила співачка.

Нагадаємо, що Цибульська підкорила запальними танцями своїх батьків через біль.

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська пройшлася Бузовій, Лазарєву та іншими російськими зірками.

Також Politeka писала, що Цибульська чесно розповіла, як її накриває.