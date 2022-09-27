Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. А в прошлом году звезда решила испытать свои силы на проекте "Маска", где спряталась за образом "Скандала". Звезда дошла до финала и заняла второе место, при этом ее не узнал да Михаил, который был в кресле детектива. Не забывает Цибульская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда сделала репост сторис, показывая девушку, которая похожа на нее.

"Похожи? Платок - это тема. На связи. Мне такая подмога не помешает", - написала Оля в сторис.

"Захочу я в цветочный магазин. И девушка такими огромными глазами смотрит и говорит: "Я думала, что это Оля Цибульская зашла". Знаете, мне уже не один раз говорили говорят и вот я подумала, Оля, давай как-то сотрудничать. Возможно, я буду где-то когда нужны автографы, подхвачу где-то на замену, фотка 50 грн", - сказала девушка, похожа на Цибульскую.

Напомним, Цибульская неожиданно призналась, почему гламурные девочки называли ее "ку-ку"

А еще Politeka сообщала, что Цибульская обратилась к украинцам, огорошив решением, которое далось ей нелегко

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