Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был женат на Наде Дорофеевой. Но после полномасштабного вторжения в Украину пара объявила, что больше не вместе. В это время разошлись и друзья звездной пары - Даша и Миша Кацурины. Как оказалось, Надя начала роман с Мишей, а Владимир с Дашей. Не забывает Дантес и об Инстаграм, где активно ведет блог и делится смоим творчеством, а также личными кадрами.
А в этот раз Дантес рассказал о проблемах в блоге, поделившись новыми сторис.
"Инстаграм такой...", - написал Владимир.
"Инстаграм блокирует мне открытки, которые с фондом Притулы. Ну что, Инстаграм, может ты и за псевдореферендум проголосуешь?", - спросил Владимир.
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После этого Дантес опубликовал фото, где сидел в кабинете Сергея Притулы.
"Этот день настал", - написал Владимир.
Стоит отметить, Дантес не единственный, у кого проблемы с блогом из-за освещения войны. Леся Никитюк и Слава Каминская вообще потеряли свои странички, но со временем им удалось вернуть к ним доступ.
Напомним, Кацурина раскрыла причину развода с мужем, который встречается с Дорофеевой
А еще Politeka сообщала, что Дантес не сдержал эмоций, побывав на месте трагедии, где погибло 23 украинца
Также Politeka писала, что экс-жена нового бойфренда Дорофеевой показала, как проводит вечера с Дантесом