Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был женат на Наде Дорофеевой. Но после полномасштабного вторжения в Украину пара объявила, что больше не вместе. В это время разошлись и друзья звездной пары - Даша и Миша Кацурины. Как оказалось, Надя начала роман с Мишей, а Владимир с Дашей. Не забывает Дантес и об Инстаграм, где активно ведет блог и делится смоим творчеством, а также личными кадрами.

А в этот раз Дантес рассказал о проблемах в блоге, поделившись новыми сторис.

"Инстаграм такой...", - написал Владимир.

"Инстаграм блокирует мне открытки, которые с фондом Притулы. Ну что, Инстаграм, может ты и за псевдореферендум проголосуешь?", - спросил Владимир.

После этого Дантес опубликовал фото, где сидел в кабинете Сергея Притулы.

"Этот день настал", - написал Владимир.

Стоит отметить, Дантес не единственный, у кого проблемы с блогом из-за освещения войны. Леся Никитюк и Слава Каминская вообще потеряли свои странички, но со временем им удалось вернуть к ним доступ.

Напомним, Кацурина раскрыла причину развода с мужем, который встречается с Дорофеевой

А еще Politeka сообщала, что Дантес не сдержал эмоций, побывав на месте трагедии, где погибло 23 украинца

Также Politeka писала, что экс-жена нового бойфренда Дорофеевой показала, как проводит вечера с Дантесом



