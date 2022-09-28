Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - известная украинская певица, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом). Звезда с мужем еще до начала войны покинула Украину и много месяцев не возвращалась в Украину, решившись приехать только спустя полгода. Через некоторое время и Потап объявил о возвращении, хотя отметил, что находился в Украине давно и просто не появлялся на людях. Поэтому пару много критикуют и этот раз не стал исключением, ведь Настя опубликовала в ТикТок видео с песней "Домой".

"Сейчас песни, написанные ранее, приобретают новые значения", - написала звезда.

Фанаты начали активно обсуждать публикацию Насти:

"Вам эти моменты никогда не понять, мужчину легко ждать из-за границы, но когда он воюет, и ты не знаешь или он вернется...", "Если бы то, что поешь еще и почувствовала на себе, то и песня звучала бы иначе Испанские каникулы – это не ожидание встречи! Не убедительно!!!", "Настя это ты зовешь мужа своего за границу???", "чего ты щуришься глаза болят? не люблю эту...".

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