Артистка Оля Цибульская показала и вспомнила, как отдыхала в Италии, США и Турции, а также рассказала, что с ней приключалось в каждой из стран, которые она посетила.

Как сообщает Politeka.net, на знаменитую украинскую певицу Ольгу Цибульскую, которая активно дает благотворительные концерты, нахлынули воспоминания из прошлого. Артистка поделилась на своей странице в Instagram редкими архивными снимками из домашнего архива.

На архивных кадрах Ольгу не трудно узнать - тогда у нее были такие же темные волосы и короткая стрижка. Создается впечатление, что время над ней неподвластно.

Артистка Оля Цибульская показала и вспомнила, как отдыхала в Италии, США и Турции, а также рассказала, что с ней приключалось в каждой из стран, которые она посетила.

Так, восемь лет назад в этот день певица была в Римини, в Италии и носила под сердцем своего сынишку Нестора. Она призналась, что посмотрев на фото, вспомнила все, что чувствовала, как готовилась стать мамой.

"Почти 8 месяцев беременности. Ела как лошадь и мечтала, как девочка", - вспомнила певица.

2016 года, в тот же день она сделала фотосессию в Майами. А потом еще через год оказалась в Турции с разбитыми коленями. Кроме того, Оля Цибульская опубликовала фото, сделанное в Турции. На снимке видно, что у певицы синяки на ногах.

Напомним, что Оля Цибульская неожиданно призналась, почему гламурные девочки называли ее "ку-ку".

Как сообщала Politeka, Оля Цибульская обратилась к украинцам, огорошив решением, которое далось ей нелегко.

Также Politeka писала, что кума Дзидзьо Оля Цибульская огорошила видом с мамой в ванной.



