Как сообщает Politeka.net, на знаменитую украинскую певицу Ольгу Цибульскую, которая активно дает благотворительные концерты, нахлынули воспоминания из прошлого. Артистка поделилась на своей странице в Instagram редкими архивными снимками из домашнего архива.
На архивных кадрах Ольгу не трудно узнать - тогда у нее были такие же темные волосы и короткая стрижка. Создается впечатление, что время над ней неподвластно.
Артистка Оля Цибульская показала и вспомнила, как отдыхала в Италии, США и Турции, а также рассказала, что с ней приключалось в каждой из стран, которые она посетила.
Так, восемь лет назад в этот день певица была в Римини, в Италии и носила под сердцем своего сынишку Нестора. Она призналась, что посмотрев на фото, вспомнила все, что чувствовала, как готовилась стать мамой.
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"Почти 8 месяцев беременности. Ела как лошадь и мечтала, как девочка", - вспомнила певица.
2016 года, в тот же день она сделала фотосессию в Майами. А потом еще через год оказалась в Турции с разбитыми коленями. Кроме того, Оля Цибульская опубликовала фото, сделанное в Турции. На снимке видно, что у певицы синяки на ногах.
Напомним, что Оля Цибульская неожиданно призналась, почему гламурные девочки называли ее "ку-ку".
Как сообщала Politeka, Оля Цибульская обратилась к украинцам, огорошив решением, которое далось ей нелегко.
Также Politeka писала, что кума Дзидзьо Оля Цибульская огорошила видом с мамой в ванной.