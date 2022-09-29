Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - известная украинская певица, которая замужем за Алексеем Потапенко, недавно она вернулась домой спустя полгода. Артистка с мужем не возвращалась домой и редко говорила о себе, а теперь дома в Киеве вячески напоминает о патриотичном настрое.

«С самого детства я много времени проводила в пути. И сейчас, сложив всю свою жизнь в один чемодан, много езжу туда, где я могу принести пользу: на благотворительных акциях, на мероприятиях, позволяющих рассказывать о войне в Украине.

И хотя из-за нестабильной ситуации бывают постоянные изменения в графиках поездок, одно дело остается неизменным — невероятные ощущения от дороги домой. Садясь на поезд в родной Киев, меня захлебывают чувства. Такого я уже давно не ощущала. Но ожидание того, что очень скоро за окном будут пролетать родные улицы особенное. Мой поезд в Киев. Каждый раз я так жду его» - высказалась Настя.

В сети обсудили ее замечания:

«Красотка💚; Очень похожие ощущения от поездки домой ❤️; Люблю тебя, Настя ❤️; А сколько печали в глазах 💔; Очень красива! 😍❤️; Ощущения родного края, нашей Украины самые нежные и более теплые! 💙💛; Все будет Украина 🇺🇦; Делай, это, если можешь❤️».

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