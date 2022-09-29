Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушке удалось победить на проекте, после чего пара встречалась больше года. А после 24 февраля стало известно, чот Анна и Михаил больше не вместе, о чем Богдан сообщила своим фанатам в блоге. При этом кошка Заливако оставалась у девушки, ведь пара много путешествовала, а животное боялась переездов. А теперь Анна засветилась в компании Михаила, опубликовав совместный снимок в своем сторис Инстаграм.
"Все что хотела сказать. Поздравила лично, еще раз с Днем Рождения", - написала Богдан.
Сообщалось, что Анна рассказала о путешествия.
"Я очень часто путешествую и путешествовала. И когда-то мечтала не просто приехать в другую страну, а переехать и жить за границей. Во время войны за 4 месяца я уехала в Англию, это было дольше всего мое пребывание в другой стране. Спросите меня, была ли возможность остаться навсегда? Да! Хотела ли остаться и планировать жизнь там?
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Ответ нет нет и еще раз нет", - написала Богдан.
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