Певица Тина Кароль признала, что в ее репертуаре было много песен на российском языке. Среди них десяток хитов, которые любили украинцы.

Украинская певица Тина Кароль дала свое первое с начала полномасштабной войны интервью. Знаменитость сразу решила донести свою позицию по языковому вопросу в публичном пространстве и искусстве. Комментарий артистки прозвучал во время беседы с журналисткой "Голоса Америки".

Певица признала, что в ее репертуаре было много песен на российском языке. Среди них десяток хитов, которые любили украинцы. Но сейчас артистка не готова их снова петь.

"У меня в репертуаре было много русскоязычных песен, с началом войны я их просто отложила, а это десяток хитов, и они просто лежат на полке, возможно, на долго или навсегда. В начале войны музыка не писалась, музы не появлялась, если хотелось писать, то о боли, но мне не хотелось "отдавать" свою боль людям, и так всем больно", - рассказала Тина Кароль.

Кроме того, она заговорила об артистах-перебежчиках и резко отреагировала на оправдания, которые они пытаются себе найти.

"Сегодня они ищут оправдания из-за того, что народ их не принял, но это все бред. Сегодня для Украины это не значит ничего, хочешь делать что-нибудь — делай. Те, кто хотел бы вернуться, мы сейчас видим, что это была игра", — заявила Тина Кароль.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.



