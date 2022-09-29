Тина Кароль подчеркнула, что ценности и культура Украины сегодня уже совсем другие и нужно со всех сил не терять этого.

Украинская певица Тина Кароль дала первое интервью с начала войны. Артистка затронула тему так называемого раскаяния среди артистов, ранее работавших с россией. Комментарий артистки прозвучал во время беседы с журналисткой "Голоса Америки".

В частности, она привела в пример клипмейкера и режисера Алана Бадоева, который многие годы сотрудничал с российскими исполнителями. После вторжения он осознал "насколько это ужасно, безответственно".

"Я его очень уважаю за позицию, за то, что он сейчас делает. Ведь Бадоев сразу сказал, что он "виновник" этой войны, не вторжение, а войны, что он с 2014 года своими действиями потоковал нарратив, что это внутренний конфликт. Сегодня же мне действительно интересно увидеть от Бадоева его документальный фильм, который он сейчас монтирует, и я понимаю, что это будет сильно", — отметила Тина Кароль.

Кароль также подчеркнула, что ценности и культура Украины сегодня уже совсем другие и нужно со всех сил не терять этого.

"Культура влияет на ценности и ценности влияют на культуру. Сегодня это уже два неотъемлемых понятия. Мы сегодня не имеем права расслабить патриотический градус — не надо говорить, что патриотизм уже надоел, это не так. Культурный пласт сегодня может выкристаллизоваться во что-то наше, отдельное, личное без влияния штампов Советского Союза и россии", — подчеркнула Тина Кароль.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

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