Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая активно работает над новыми проектами и нередко принимает участие в новых проектах. После победы на танцевальном шоу, артистка побывала также в роли первой "Холостячки".

В этот раз Ксения решила высказаться о грядущем проекте, который поможет ей вернуть жизнь в прежнее русло. Съемки в Украине были ожидаемо приостановлены из-за действий оккупантов, поэтому артистка эмоционально отреагировала на новость о возможной работе.

«Недавно ко мне обратились по поводу участия в новых съемках. И знаете, первое, что я ощутила, - это ностальгия! Самые крутые воспоминания со съемочной площадки!

Мы сейчас на этапе переговоров, буду держать вас в курсе. А теперь мы перейдем к вызову, который я подставила для себя и хочу позвать вас с собой. Раньше было замечательно! Блин, мы ржали постоянно, вы не представляете, какой интересный процесс вне камер!» - высказалась Мишина.

Также Ксения решила пожаловаться на исцарапанные колеса ее машины и призналась, что паркуется она хорошо, просто иногда ей просто не везет.

«Выходит так, что мне уже в 351-й раз за этот год нужно обновлять колеса, потому что я их сама царапаю. Обещаю каждый раз я буду очень-очень аккуратно парковаться, хотя классно паркуюсь» - высказалась Ксения.

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