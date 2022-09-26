Як повідомляє Politeka.net, з початку війни в Україні Грузія дала притулок понад 60 тисяч українських біженців. Дедалі більше грузинів відмовляють в обслуговуванні російськомовним, тому так важливо навіть у Грузії розмовляти українською мовою. Про це заявила відома українська телеведуча Катя Осадча в Instagram.
Місцеві, м'яко кажучи, не радіють напливу росіян до Грузії. По-перше, надто свіжі у пам'яті події серпня 2008 року. По-друге, росіяни часто поводяться зверхньо і навіть нахабно, що гордим грузинам категорично не подобається. По-третє, звичайні грузини підтримують українців через вторгнення росії. У зв'язку з цим грузини відносяться до російськомовних без звичайної привітності та гостинності.
Катя Осадча пояснила, що тому в Грузії та інших країнах краще говорити українською між собою, щоб місцеві зрозуміли – ви з України.
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"Будь ласка, говоріть українською мовою. Знаю, що деяким - це дуже важко, але для нашої ідентифікації, особливо за кордоном - це надзвичайно важливо. Уявіть, що вас плутають із росіянами, дивляться, як на окупантів і проклинають", - додала Катерина Осадча.
Нагадаємо, що Катерина Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.
Як повідомляла Politeka, Катерина Осадча розписала, чого росіянам ніколи не відібрати в українців.
Також Politeka писала, що Катерина Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.